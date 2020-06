5 smartphones entre os mais vendidos para você trocar o seu agora

Quais são os smartphones mais vendidos? Quais marcas estão entre as preferidas dos consumidores? Quanto tempo dura um celular? No site de comércio eletrônico Amazon, as marcas mais desejadas são Xiaomi, Samsung, Motorola, Zenfone e Apple. Os especialistas costumam dizer que se deve trocar de aparelho a cada três anos. Os preços e as especificações técnicas tem grande variação e são acessíveis para diferentes gostos e bolsos. Confira nossas 5 sugestões:

1. Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Azul



Este celular da marca Xiaomi é o mais vendido no site de compras Amazon. Tem 64 gigabytes de memória, mas pode ser estendido até 256 gigabytes. A tela é de 6.3 polegadas com dual chip, android 9 e câmera traseira com quatro lentes. Compre a partir de R$ 1.434,81.

2. Smartphone Samsung Galaxy A20S Vermelho



Um dos mais recentes lançamentos da marca consagrada. Tem câmera traseira tripla de 13mp e frontal de 8mp. A capacidade de memória é de 32 gigabytes e memória RAM de 3 gigabytes. O sistema operacional é Android 9.0 pie (e pode ser atualizado até a versão 11). Compre a partir de R$ 1.149,00.

3. Smartphone Motorola One Action Azul Denim



Outra marca famosa que está entre os mais desejados é este modelo. Tem câmera tripla com sensor exclusivo para vídeo. Com o armazenamento rápido de 128 GB você terá espaço de sobra para guardar suas fotos, vídeos, músicas, jogos e mais. Compre a partir de R$ 1.729,00.

4. Smartphone ASUS Zenfone Max Shot



O processador Snapdragon com 64 gigabytes, o ZenFone da Asus é outra marca famosa que está na lista dos favoritos de quase todo mundo. Ele promete nunca te deixar sem bateria no meio do dia, tem tela mais ampla com corpo compacto, câmera tripla de 12MP, com inteligência artificial para detecção de cena de 12MP e reconhecimento facial. Além disso tem o melhor custo benefício em relação ao seu preço. Compre a partir de R$ 1.249,77.

5. Apple iPhone XS 256GB Cinza Espacial



E por fim o sonho de consumo de muita gente (sério?), mas que tem os preços nas alturas. O iPhone da Apple é para quem gosta de se exibir e ostentar nas redes sociais (sério, de novo?). Nossa indicação é um top da linha X com 256 gigabytes de memória. Compre a partir de R$ 5.499,00.