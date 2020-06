5 cervejas que combinam com o inverno e que você precisa experimentar

O frio está aí e as baixas temperaturas pedem que você deixe a loira gelada de lado para investir em bebidas mais quentes, certo? Errado! É nessa época do ano que você pode descobrir novos sabores e rótulos, investindo em cervejas para o inverno. A diferença aqui é na escolha dos estilos. Para os dias frios, as cervejas recomendadas são as de teor alcoólico mais elevado – que promovem a sensação de aquecimento – e sabores mais intensos e complexos. Conheça nossas indicações para você saborear e aproveite um "bônus" no fim da lista. Confira:

1. Cerveja Salva Bock 1 litro







Produzida na cidade de Bom Retiro do Sul, a Salva Bock é uma cerveja de baixa fermentação, coloração avermelhada, sabor maltado intenso e complexo, devido ao seu blend de maltes especiais. Apresenta graduação alcoólica mais elevada e seu aroma remete a caramelo e tostado. Compre a partir de R$ 29,90.

2. Bock Bierbaum Caixa com 12 Cervejas Garrafa 600ml







As cervejas bocks são perfeitas para o inverno brasileiro. Quem com mais de 30 anos não se lembra do sucesso da extinta Kaiser Bock. Bem, essa marca não existe mais, mas tem herdeiras de respeito. É o caso Bock da Cervejaria Bierbaum. Cerveja 100% malte, de alto teor alcoólico e baixa fermentação, com coloração âmbar escura, boa formação de creme e realçando os aromas dos maltes especiais. Caixa com 12 unidades. Compre a partir de R$ 168,25.

3. Cerveja Küd Blackbird 600ml







Mais uma cerveja encorpada perfeita para o inverno. É feita no estilo Black IPA, que leva quatro maltes e quatro estágios de lupulagem e é a primeira Black IPA do Brasil. Forte, de paladar marcante e ótimo amargor, sua receita foi especialmente pensada para reverenciar este estilo que não podia ter outro nome. Sugestões de harmonização: carne vermelha grelhada e sobremesas à base de chocolate amargo. Compre a partir de R$ 30,90.

4. Cerveja Belhaven Black Scottish Stout 500ml







Essa está entre as mais vendidas do site de compras Amazon. A Belhaven Black é uma cerveja preta, de espuma cremosa, moderado amargor, aroma e sabor de maltes torrados, que lembram café e chocolate amargo. Apesar dessa aparência de cerveja forte, tem apenas tem apenas 4,2% de teor alcoólico e corpo leve, o que garante suavidade e refrescância. Compre a partir de R$ 23,90.

5. Cerveja Fuller's London Pride lata 500 ml







A cerveja inglesa Fuller’s London Pride é um dos ícones desta tradicionalíssima cervejaria. Ganhadora de vários prêmios e produzida na própria cidade de Londres, é uma clássica Bitter, com notas pronunciadas de malte, amargor limpo e final seco. Uma das referências mundiais deste estilo. Compre a partir de R$ 27,99.

BÔNUS: A História da Europa em 24 Cervejas, de Mika Rissanen e Juha Tahvanainen







Como a cerveja mudou a história? Descubra o papel decisivo da cerveja no curso da história e entenda como ela é um fator central para muitas culturas. A cerveja já inspirou diversos artistas e até uniu os exércitos em um cessar-fogo no meio da guerra mundial. Por que o kzar Pedro 'P grande' ordenou aos russos que bebessem cerveja em vez de vodka? da antiga mesopotâmia à disseminação do cristianismo; da revolução de veludo da Tchecoslováquia à crise financeira de 2008, aqui você poderá acompanhar a história do mundo vista através de um copo de cerveja. Compre a partir de R$ 49,90.