Nova modificação do WhatsApp será liberada para os usuários em breve

Uma nova modificação estará disponível em breve no aplicativo WhatsApp para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app está testando uma nova cor de bolha para o modo escuro (dark mode).

✉️ WhatsApp is testing a new bubble color for the dark mode!

Reasons for this test are unknown at the moment: are they testing it for accessibility settings? 🤔https://t.co/WirLRUCObC

NOTE: This color isn't actually available.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020