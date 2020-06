6 livros para te ajudar a superar a crise nos negócios

A pandemia do novo coronavírus está afetando a maioria das empresas, mas principalmente os pequenos e médios negócios. Nesta situação, o melhor a fazer é pensar em soluções para enfrentar o atual cenário e se preparar para a retomada da economia.

O book advisor e gerente editorial Eduardo Vilella listou 6 livros com o objetivo de ajudar empreendedores e gestores a enfrentar a pandemia. Confira:

1.Gerenciando a Crise: dominando a arte de prevenir desastres

Este livro de Richard Luecke auxilia gestores, líderes e empreendedores a lidar com os fundamentos da gestão de crises. A obra propõe buscar antecipar as crises e ensina a saber planejá-las.

2.Sem cortes: lições de liderança e gestão de um dos maiores especialistas do Brasil em salvar empresas

Aqui o assunto é a restruturação de empresas. Claudio Galeazzi fala sobre a importância de saber tomar decisões difíceis e como planejar e executar as mudanças necessárias para salvar empresas em dificuldades. No livro, o autor revela os bastidores do processo de recuperação de empresas nas quais atuou diretamente.

3.Dobre seus lucros: como reduzir custos, aumentar as vendas e melhorar drasticamente os resultados de sua empresa em seis meses

Um dos maiores clássicos da literatura de gestão e negócios, o conteúdo deste livro entrega exatamente o que se propõe em seu subtítulo. É um manual de referência seguido à risca por vários executivos e empresários de algumas das melhores empresas brasileiras.

4.Vendas em tempos de crise: como gerar resultados quando ninguém está comprando

As crises exigem estratégias, ações e atitudes específicas de todos aqueles que cuidam das vendas para a continuidade dos negócios de suas empresas. Uma das raras obras sobre como vender durante crises em língua portuguesa.

5.Como administrar o fluxo de caixa das empresas: guia de sobrevivência empresarial

Problemas de caixa são apontados entre as principais causas que levam tantas empresas ao encerramento de suas atividades. Este livro é uma obra de referência para uma gestão eficaz e profissional do fluxo de caixa.

6.Comunicação Inteligente e Storytelling para Alavancar Negócios e Carreiras

Rafael Arruda, a partir de uma linguagem acessível, envolvente e direta, traz a empreendedores, profissionais liberais e autônomos, colaboradores e gestores de pequenas e médias empresas as melhores e piores práticas em comunicação e storytelling, mostrando que o sucesso de carreiras e empresas encontra na comunicação um de seus principais pilares. O autor revela como as empresas e profissionais podem aumentar seus resultados por meio da comunicação e do storytelling.