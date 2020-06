Corte bob: penteados que você pode fazer em 5 minutos

Cabelo curto é um dos estilos mais legais da atualidade. No entanto, às vezes é difícil mudar o look, pois nem todos os estilos podem se adaptar a este comprimento.

Mas isso não significa que seja impossível, pois existem muitas formas de penteados de corte de bob que você pode usar todos os dias para dar uma renovada no seu look.

A melhor coisa é que você pode fazê-lo em menos de 5 minutos.

Rabo de cavalo alto

Esse penteado se tornou um dos favoritos nas redes sociais, e é muito fácil de fazer.

Pegue a parte de cima do cabelo e penteie-o de volta. Deixe duas mechas perto do seu rosto soltas. Em seguida, amarre o cabelo em um rabo de cavalo alto com uma liga.

Você pode criar ondas em cabelos soltos ou deixá-lo liso, como preferir. Este penteado vai ajudá-lo a enquadrar seu rosto e suavizar o queixo, criando um efeito de alongamento.

Coque baixo

Este penteado é muito simples e você pode fazê-lo em menos de 10 minutos. A melhor coisa é que você pode fazê-lo de maneiras diferentes, seja reto ou trançado.

Divida o cabelo ao meio e penteie-o de volta, ou faça uma trança de cada lado. Segure-o em um rabo de cavalo baixo e, em seguida, enrole o cabelo até criar um coque baixo. Prenda-o com alfinetes.

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e leve apenas a parte superior para criar uma trança em cada lado até chegar ao meio da cabeça. Amarre as pontas e deixe o resto do cabelo solto.

Crie ondas em cabelos soltos e fixe seu penteado com spray.

Tranças boxer

Este estilo é muito confortável e moderno, ideal para atividades esportivas ou para manter o cabelo longe do rosto.

Divida o cabelo ao meio e de cada lado crie uma trança, começando pelo lado perto da testa até chegar à nuca.

Você pode pentear seu cabelo mais curto com gel para evitar que eles se desajeite.

Com acessório

Se você precisar sair rapidamente,basta pegar um acessório, como um broche ou bandana, para ajudá-lo a dar outro look no seu cabelo.

Pegue uma mecha em cada lado do cabelo e torça-a na ponta. Junte ambos na parte de trás do cabelo e segure-os com o broche.

Se você tem uma faixa, basta pentear o cabelo para trás e colocá-lo sobre sua cabeça atrás das orelhas.

