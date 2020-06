Como cada signo do zodíaco tenta manipular o parceiro

Quando está em um relacionamento amoroso e deseja que o parceiro faca exatamente o que ele quer, cada signo do zodíaco pode assumir uma postura manipuladora que guarda dentro de si.

Confira quais são:

Áries

O ariano tenta de todas as formas que o parceiro faça as coisas que ele acha melhor e quando ele quer. Este signo tentará diversos argumentos e pode acabar brigando se o outro não ceder.

Touro

O taurino tentará apelar pela culpa do outro, bancando a vítima. Podem acabar fazendo isso de forma frequente ao ver que conseguem induzir a piedade do outro.

Gêmeos

O geminiano faz apostas para o futuro para que o outro tome decisões ou aguarde sua eterna indecisão. Para fazer o parceiro acreditar que as coisas irão mudar, pode omitir ou dizer meias verdades.

Câncer

O canceriano irá fazer drama e transformar alguns problemas em catástrofes para poder manipular emocionalmente.

Leão

O leonino tentará buscar benefícios para si e pode minimizar comportamentos ruins da sua parte, evitando assumir a culpa e jogando-a nas circunstâncias.

Virgem

O virginiano pressionará o outro com indiretas, caras de insatisfação e alguns dramas. No entanto, sua estratégia pode mudar dependendo do parceiro, já que é inteligente e observador, sabendo o que realmente abrirá a guarda do outro.

Libra

O libriano irá tentar manipular por meio do charme ou induzindo a culpa no outro. Costumam se fazer de inocentes e até podem tentar mostrar que são menos capazes.

Escorpião

O escorpiano fará o outro se sentir machucado e profundamente injusto ao não concordar com eles. Pode se fazer de vítima, mas também toma atitudes cruéis e vingativas.

Sagitário

O sagitariano tentará manipular sendo gentil e caridoso primeiro, mas exigindo o pagamento de favores depois. Tentam apelar mostrando que o outro não é justo.

Capricórnio

O capricorniano tentará usar argumentos lógicos para influenciar o outro a fazer o que ele quer, elaborando respostas e desculpas rápidas capazes de convencer.

Aquário

O aquariano irá se afastar até ter sua vontade feita. Este signo pode ser bastante manipulador e tentará “castigar” o outro para conseguir o que quer.

Peixes

O pisciano não irá se responsabilizar pelos próprios erros e ações, se isentando da culpa e podendo até se colocar no papel de vítima. Os dramas e o distanciamento certamente acompanharão seus planos.