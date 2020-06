Aplicativo WhatsApp testa novas ferramentas para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp testa novas ferramentas para os usuários. As novidades serão liberadas em breve para Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, as funções ajudarão a gerenciar melhor bate-papos e mensagens, usando novos filtros padrão.

Com isso, a plataforma adicionará alguns filtros padrão para encontrar rapidamente mensagens específicas, por exemplo, a possibilidade de visualizar apenas arquivos encaminhados.

Como revelado, o app também vai permitir visualizar arquivos com maiores dimensões, por exemplo. Veja:

Em ‘Uso de armazenamento’, será possível tocar na linha Fotos, e o WhatsApp mostrará todas as imagens compartilhadas naquele bate-papo específico.

O botão ‘Classificar’ oferecerá algumas ações padrão: ‘Mais recentes’, ‘Mais antigas’ e por ‘Tamanho’.

Segundo o site, o WhatsApp está testando o recurso antes do lançamento, com novos ajustes. Não há data de lançamento disponível. Confira:

📊 WhatsApp is testing new tools for Storage Usage!

These tools will help you to manage your chats and messages better, using new default filters. WhatsApp is planning to add more tools before the release.https://t.co/FE6rUxblYz

NOTE: These tools will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020