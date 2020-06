5 aparelhos de fondues para curtir, em casa, as noites frias do inverno

Inverno e fondue, uma combinação deliciosa. Nada melhor do que curtir o friozinho da estação que se aproxima beliscando petiscos mergulhados num fondue cremoso de queijo ou de chocolate. Só de imaginar já dá água na boca. Selecionamos 5 práticos aparelhos de fondue para você ter em casa. Confira:

1. Conjunto para Fondue 6 peças Brinox Branco







Este é o modelo mais vendido do site de compras Amazon. O conjunto para fondue 6 peças da brinox é ideal para o preparo de fondue de queijo e chocolate. Possui 1 recipiente cerâmico na cor branca na parte externa e na parte interna. O kit possui uma base em aço inox de ferro com suporte para vela e 4 garfinhos em aço inox com cabos em polipropileno, vermelhos. Compre a partir de R$ 104,90.

2. Conjunto para Fondue 18 peças Brinox Aço Inox







Este é modelo mais completo de fondue. O Conjunto para Fondue tem Caçarola de Aço Inoxidável e é ideal para o preparo de Fondue de Carne, pois concentra mais o calor, fazendo com que o óleo fique no ponto ideal para a fritura. A Caçarola tem cabo longo e capacidade para 1, 25 Litros. Completo, vem com um Separador de Garfos, uma Chapa Difusora de Alumínio, 1 Suporte Epóxi, 1 Fogareiro de Aço Inox, Menor e com Abafador e 1 Base Giratória Epóxi. Além disso, acompanha 6 Garfos com cabos coloridos e 6 potes de Aço Inox para servir os molhos. Compre a partir de R$ 401,17.

3. Panela Elétrica para Fondue Inox Oster







Esse é um modelo elétrico que dispensa acendimento manual com álcool. Capacidade para 10 litros, pode preparar mini pizzas, pães, tortas, assados, carnes e muitas outras refeições. Conta com controle de temperatura de até 220ºC e assa por igual, pois tem resistências superior e inferior. Timer de até 30 minutos com desligamento automático. Compre a partir de R$ 249,90.

4. Aparelho de Fondue para Queijo em Cerâmica com 10 Peças Dynasty Amarelo







Uma ótima refeição precisa ser acompanhada de um ótimo aparelho de fondue. Além de fazer seus fondues, ele vira uma linda peça de decoração. Para quem gosta de servir sua família ou amigos de uma forma sofisticada e elegante, esse aparelho vem com 6 espetos fondue, 1 panela de cerâmica, 1 queimador, 1 suporte e 1 difusor de calor. Compre a partir de R$ 135,89.

5. Mini Cascata Fonte De Chocolate Panela Fondue Elétrica 110v







Perfeito para festas, casamentos e qualquer outra ocasião. Ideal para fondue de frutas frescas, queijos, pretzels e biscoitos. Faz cascata livre com fluxo de chocolate e aromas ricos quentes. O chocolate é impulsionado através da torre formando uma deliciosa cascata. Compre a partir de R$ 92,89.