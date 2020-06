A vantagem e lema que cada signo do zodíaco entrega para a vida

Cada signo do zodíaco é dono de qualidade e lemas que entrega ao mundo. Conheça os seus:

Áries

O ariano tem a vantagem de empreender e dar o pontapé inicial que muitos teme. Seu lema é “Eu sou capaz de traçar meu próprio caminho”.

Touro

O taurino tem a vantagem de saber como gerar recursos e lucros para viver melhor. Seu lema é “Se eu quero, eu consigo”.

Gêmeos

O geminiano possui a vantagem de se relacionar e saber dialogar. Seu lema é “Eu quero saber, conhecer e conectar”.

Câncer

O canceriano tem a vantagem de ter empatia e poder compreender. Seu lema é “Eu quero sentir e que o outro também me sinta”.

Leão

O leonino possui a vantagem de realizar e motivar os demais também. Seu lema é “Eu posso fazer e vou provar”.

Virgem

O virginiano possui a vantagem de ser detalhista e colocar a mão na massa. Seu lema é “Eu posso explicar e ensinar a lógica para você”.

Libra

O libriano tem a vantagem de se relacionar bem e se adaptar onde quer que seja. Seu lema é “Eu posso entender a sua verdade e compartilhar a minha”.

Escorpião

O escorpiano possui a vantagem de descobrir como um detetive e aconselhar. Seu lema é “Eu me atrevo a revelar a verdade e lidar com as consequências”.

Sagitário

O sagitariano tem a vantagem de se abrir para a sabedoria e filosofia. Seu lema é “Eu buscarei o sentido até encontrá-lo”.

Capricórnio

O capricorniano tem a vantagem de trabalhar duro para realizar e ter êxito. Seu lema é “Eu sei o que devo fazer e não temo o esforço”.

Aquário

O aquariano possui a vantagem de estar à frente do seu tempo e inovar. Seu lema é “Quem não se limita a padrões é realmente livre”.

Peixes

O pisciano possui a vantagem da criatividade e da conexão com sentimentos que podem transformar. Seu lema é “Eu consigo viver o sentimento do mundo”.