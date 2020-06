Tudo o que você precisa saber sobre o novo PlayStation 5 da Sony

Foram revelados pela Sony, nesta semana, os jogos que estão em desenvolvimento para o novo console PlayStation 5. O evento online também culminou na revelação do próprio sistema PS5.

Conforme informado, serão duas versões para os jogadores. Um modelo padrão com unidade de risco Blu-ray Ultra HD e uma edição digital sem unidade de disco.

Reprodução

Em termos de software, os desenvolvedores revelaram uma lista de jogos que definirão o PS5 quando for lançado. Grand Theft Auto V começou a festa, revelando uma edição expandida e aprimorada que chegará ao PS5 em 2021.

A PlayStation Studios também serviu um prato cheio com revelações de jogos incríveis para PlayStation 5, totalizando nove títulos.

Os anúncios começaram com Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, o novo capítulo da aclamada parceria entre o estúdio lendário e a Marvel Games, com lançamento para PS5 no fim deste ano.

Reprodução

A Insomniac também revelou Ratchet & Clank: Rift Apart, uma nova aventura galáctica para PS5 da série já adorada pelos fãs.

Ainda foi revelado uma demonstração breve de Horizon Forbidden West para PS5, uma nova aventura situada em uma terra devastada por imensas tempestades.

Reprodução

E Polyphony Digital revelou Gran Turismo 7, enquanto o Real Driving Simulator se prepara para a nova geração de hardware do PlayStation.

Ainda temos Demon’s Souls, um remake para PS5 da Bluepoint Studios e Japan Studio. Confira os demais jogos previstos:

Sackboy A Big Adventure da Sumo Digital

Returnal da Housemarque

Destruction All Stars da Lucid Games

Astro’s Playroom da Japan Studio

Bugsnax, da Young Horses

Goodbye Volcano High, da Ko_op

Jett: The Far Shore, da Superbrothers + Pine Scented

Kena: Bridge of the Spirits, da Ember Lab

Little Devil Inside, da Neostream Interactive

Oddworld: Soulstorm, da Oddworld Inhabitants

The Pathless, da Giant Squid / Annapurna

Stray, da BlueTwelve Studio / Annapurna

Solar Ash, da Heart Machine / Annapurna

Ghostwire: Tokyo, da Tango Gameworks / Bethesda Softworks

Godfall, da Counterplay Games

Project Athia, da Luminous Productions / Square Enix

Hitman 3, da IO Interactive

Project Zaons, da 2K Sports

Deathloop, da Arkane Studios / Bethesda Softworks

Resident Evil Village, da Capcom

Pragmata, da Capcom

Como revelado, o novo console da marca será liberado no segundo semestre de 2020. Os jogos serão disponibilizados em datas variadas.

Com informações da Sony

