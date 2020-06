Suco de goiaba e morango para fortalecer o sistema imunológico

Se você deseja fortalecer as defesas do seu corpo protegendo seu sistema imunológico, é essencial incluir uma alta ingestão de frutas e vegetais, além de beber bebidas naturais com alto teor de vitaminas, como goiaba e morango.

Suco de goiaba para fortalecer o sistema imunológico

Ingredientes

2 punhados de morango

1 goiaba

2 laranjas

1 copo de água

Modo de preparo

Comece extraindo o suco das laranjas e coloque-o no liquidificador junto com a goiaba e os morangos picados. Misture até obter uma bebida homogênea e bem integrada.

O mais recomendado é tomá-lo com o estômago vazio. Você pode ingeri-lo o quanto quiser, no entanto, recomendamos consumi-lo por um mês.