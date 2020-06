Penteados para suavizar o queixo que você pode fazer em 10 minutos

Nesta temporada, aproveite para mudar o seu cabelo com os penteados mais fáceis e modernos. Não importa se o seu cabelo é longo ou curto, você certamente encontrará um estilo que vai ajudá-lo a transformar seu visual em apenas 5 minutos.

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e leve apenas a parte superior para criar uma trança em cada lado até chegar ao meio da cabeça. Amarre as pontas e deixe o resto do cabelo solto.

Crie ondas em cabelos soltos e fixe seu penteado com spray.

Coque alto

Um coque alto que deixa alguns fios ao redor do rosto é perfeito para um olhar sofisticado e sexy ao mesmo tempo.

Embora seja muito simples, você pode dar um up criando ondas em cabelos soltos.

Trança cruzada

Este penteado é ideal para mulheres com cabelo curto.

Divida o cabelo de lado e faça uma trança com as madeixas mais próximas do seu rosto. O penteado deve ser direcionado para o lado com mais cabelo e deve ir da frente para o meio da cabeça.

Em seguida, prenda as pontas e esconda-as debaixo do cabelo solto.

Rabo de cavalo alto

Esse penteado se tornou um dos favoritos nas redes sociais,e é muito fácil de fazer.

Pegue a parte de cima do cabelo e penteie-o de volta. Deixe duas mechas perto do seu rosto soltas. Em seguida, amarre o cabelo em um rabo de cavalo alto com uma liga.

Você pode criar ondas em cabelos soltos ou deixá-lo liso, como preferir. Este penteado vai ajudá-lo a enquadrar seu rosto e suavizar o queixo, criando um efeito de alongamento.

Solto com acessórios

É o estilo ideal para garotas que adoram usar cabelo solto. Primeiro seque-o e crie ondas, depois divida o cabelo de lado e no final com menos cabelo, use os broches ou acessórios de sua escolha.

Você pode combiná-las com suas roupas para dar um estilo muito mais sofisticado ao seu visual.

