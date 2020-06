Os signos do zodíaco que sempre se metem em discussões

Alguns signos do zodíaco podem até evitar entrar em discussões, mas quando acabam envolvidos não voltam atrás e não saem delas sem vencer.

Confira quais são:

Áries

O ariano está sempre pronto para discutir e tentar ganhar uma discussão. Ele aposta em argumentos diretos e francos – até de mais. Este signo irá fazer o outro ouvi-lo e tentará ao máximo que sua postura e opinião seja levada em conta. Podem perder o controle e acabar transformando debates em grandes brigas.

Câncer

Pode não parecer, mas este signo gosta de vencer as discussões e defender o que acha certo com unhas e dentes. Por isso, ele pode se meter em debates e enfrentar os outros como verdadeiros oponentes, reagindo ao ataque e alfinetando o outro em seus pontos fracos. Pode deixar a emoção tomar conta e acabar em discussões acaloradas.

Leão

O leonino é intenso e territorial, o que faz com que ele sempre esteja pronto para entrar em uma discussão, mesmo que não deseje. Ele defenderá a si mesmo e a quem considera mais fraco com ideias, ideais e fatos, fazendo o possível para deixar a situação a seu favor. Pode ser um pouco manipulador em suas discussões.

Escorpião

No fundo, o escorpiano acaba entrando em grandes discussões por sua intensidade e hábito de levar as coisas para o lado pessoal. Ele usará argumentos inteligentes, mas também será cruel se for preciso, dando tudo de si para provar que o outro é quem está errado. Podem acabar provocando as pessoas mais que o necessário.