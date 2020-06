Casaco Tweed: a peça perfeita para ficar aquecida e estilosa no inverno

“Não tenho roupa para o inverno”. A frase é um clássico de muitas brasileiras que sabem muito bem montar looks incríveis de calor, mas quando chega o frio ficam um pouco perdidas. Mas é possível mudar isso apostando em peças coringas, como é o caso do casaco Tweed.

Ele é desenvolvido com uma base de tecido de lã e isso permite ficar aquecida. Para além disso, ele é muito estiloso e combina muito bem como uma calça jeans, por exemplo. Acredita-se que o casaco foi desenvolvido região do rio Tweed, localizado na Escócia, no século XIX.

Era muito comum que homens utilizassem a peça. No entanto, a Chanel possibilitou que o casaco também fosse utilizado pelo público feminino.

Atualmente, o casaco Tweed é uma peça coringa para compor look lindos de inverno. Preciso de provas? Pois bem.

Selecionamos alguns links para te inspirar a aderir o cascado

