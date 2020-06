Aplicativo WhatsApp contará com importante recurso para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp contará com um importante recurso para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app está testando uma função de pesquisa de imagem na Web, agora para o sistema da Apple.

O novo recurso em desenvolvimento permitirá pesquisar imagens frequentemente encaminhadas na web, de forma muito rápida.

🔍 WhatsApp is testing a Search image on the web feature, now for iOS!

This feature will be available in future.

