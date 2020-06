WhatsApp trabalha em nova função para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em uma nova função para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o popular app adicionará suporte ao serviço de vídeo ShareChat.

