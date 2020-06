WhatsApp libera nova atualização beta para Android com correção de bugs

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

O novo update 2.20.193.2 já está disponível na Play Store, exclusivo para testadores da popular plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, aparentemente, é uma atualização com correção de bugs internos.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020