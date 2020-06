Alguns signos do zodíaco podem ter uma intuição especial quando estamos falando sobre descobrir mentiras e revelar a verdade.

Confira os signos do zodíaco que pegam mentiras no ar:

Áries

O pensamento do ariano é ágil e ele possui astúcia. Por isso, é um dos primeiros a começar a perceber que algo não condiz, intuindo a mentira do outro. Ele irá fazer perguntas ou pode ir direto ao ponto apenas para analisar a reação do mentiroso. A omissão passa mais despercebido que a mentira, mas ainda é revelada por eles.

Câncer

O canceriano é extremamente intuitivo por analisar as informações não só com a mente, mas também com a sensibilidade que carrega em sua personalidade. Ao ser conectado com suas emoções e coração, ele abre sua intuição e pode acessar a verdade antes que outros signos.

Virgem

A habilidade de achar o que está por trás de apenas um detalhe, mas que pode revelar muito, faz parte da sua percepção. Quando fica em alerta pela desconfiança, ativa seus cinco sentidos para descobrir se está sendo enganado ou não. Sua intuição para todo tipo de desonestidade é aguçada.

Sagitário

O sagitariano pode imergir em análises mentais e não tem medo de destapar verdades dolorosas. Por tentar sempre compreender e encontrar sentido, ele acaba aumentando muito sua percepção e pode se desenvolver psicologicamente para não deixar as mentiras passarem como reais.