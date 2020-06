O desafio de cada signo do zodíaco para encontrar o amor verdadeiro

Para viver o amor verdadeiro completamente, cada signo do zodíaco deve aprender a enfrentar desafios em seu caminho.

Confira quais são:

Áries

O ariano precisará deixar o poder da harmonia prevalecer sobre o individualismo, percebendo que permanecer fiel a si mesmo não significa colocar apenas os próprios interesses a frente de tudo.

Touro

O taurino deve aprender a provar as mudanças e novas circunstancias que podem trazer felicidade a sua vida, rompendo os padrões que impõe a si mesmo.

Gêmeos

O geminiano precisará aprender a dominar a sua mente e se reconectar com seus sentimentos, aceitando que está tudo bem imergir no amor e deixar que ele o leve a novas direções.

Câncer

O canceriano terá que aceitar as emoções e experiências tristes do passado sem tentar culpar sua sensibilidade, pois na verdade ela é uma dádiva poderosa.

Leão

O leonino precisará aprender a controlar suas expectativas em relação aos outros e a si mesmo, descobrindo como é viver em sintonia e não sob cobranças.

Virgem

O virginiano precisa aceitar quem ele é com amor e ver os outros dessa forma também. Essa conexão o fará viver o sentimento plenamente.

Libra

Para poder viver o amor inteiramente e de forma saudável, o libriano precisará primeiro esquecer os outros e cuidar de si, descobrindo e honrando sempre sua verdade.

Escorpião

O escorpiano precisará aprender a não se render diante dos desejos e sentimentos negativos intensos. Desta forma, ele consegue abrir seu coração para construir e não destruir.

Sagitário

O sagitariano precisará aprender a explicar suas escolhas e desejo de liberdade antes de ceder ao impulso de jogar tudo para o alto quando se sente ameaçado. Seja mais perseverante.

Capricórnio

O capricorniano precisa superar o pessimismo que as feridas do passado deixam em sua vida amorosa. Se desintoxicar do passado é o primeiro passo para a felicidade no futuro.

Aquário

O aquariano precisa aprender que as diferenças sempre existirão e que romper fronteiras para viver o amor é melhor que rejeitá-lo. Desconsidere os padrões!

Peixes

O pisciano precisará deixar de carregar o peso e problemas do mundo em seu coração, manifestando conscientemente que está livre e preparado para atrair o amor no presente, sem o medo causado pelos traumas do passado.