Microsoft corrige 129 vulnerabilidades no último pacote de atualizações

A Microsoft lançou, nesta semana, mais um pacote de atualizações de segurança para seus produtos, conhecido como Patch Tuesday, correspondente a junho de 2020.

Como revelado pela ESET, a empresa corrigiu 129 vulnerabilidades, superando a edição de março deste ano em que foram corrigidas 115 vulnerabilidades.

“Do número total de vulnerabilidades corrigidas, 11 foram classificadas como críticas e, em todos os casos, permitem que um atacante realize a execução remota de códigos. O restante dos patches corresponde a vulnerabilidades catalogadas como graves – mais de 100 – e a maioria consiste em falhas que permitem escalonamento de privilégios e ataques de spoofing”, detalhou o site.

Ao contrário de outras edições do Patch Tuesday deste ano, desta vez, não foram lançados patches para vulnerabilidades zero-day.

Ainda de acordo com a página, entre as vulnerabilidades críticas reportadas estão: CVE-2020-1213, CVE-2020-1216 e CVE-2020-1260, todas presentes no mecanismo de script VBScript e relacionadas à maneira como os objetos na memória são manipulados.

Com informações da ESET

