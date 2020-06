Maquiadora revela os segredos para preparar a pele para a maquiagem no frio

A queda na temperatura faz com que tenhamos que ter um cuidado redobrado com a pele. “É importante dar uma atenção especial na preparação da pele para evitar problemas típicos dessa época do ano, como descamação, efeito craquelado ou falta de viço”, explica Luciana Pesinato, maquiadora oficial de Laura Mercier no Brasil. Diante disso, ela decidiu compartilhar algumas dicas. Confira!

Atenção na Hidratação

Uma pele saudável e hidratada é o primeiro passo para garantir uma maquiagem com um acabamento impecável. “A preparação com o primer é essencial pois ele cria uma barreira para que a pele não absorva toda a água da base, reduzindo a probabilidade de oxidação” explica Luciana Pesinato.

A beauty artist ainda lembra que o primer pode ser um importante aliado na hidratação: “Para dar um boost de nutrição na pele, invista em um primer com efeito hidratante, como o Pure Canvas Primer Hydrating, que mantém a pele fresca o dia todo”.

Não se esqueça da proteção solar

Um bom preparo de pele envolve cuidados para evitar os efeitos da exposição aos raios solares, que pode ser garantido com o uso do filtro solar ou com produtos multifuncionais que ofereçam proteção, como o Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector, de Laura Mercier.

“A vantagem desse produto, além do FPS30, é que sua fórmula tem benefícios de skincare, pois é composto de um complexo hidratante com Óleos de Macadâmia e Kukui, que ajudam a aumentar os níveis de umidade da pele, enquanto reduzem os sinais de desidratação” explica a maquiadora.

.

Escolha na textura

Para a cobertura da pele, escolha bases e corretivos mais cremosos, que normalmente são mais hidratantes e se adaptam melhor ao clima seco.

“Aplicar base ou corretivo com as mãos é muito prático, considero o método ideal para quem tem uma rotina corrida. No inverno é melhor ainda, pois a temperatura natural das mãos esquenta os produtos, o que os torna mais emolientes e fáceis de aplicar”, ensina a maquiadora.

Para garantir um acabamento natural, invista em produtos com fórmulas hidratantes: “Gosto do Secret Concealer para pequenas correções, pois é um produto leve e que não marca linhas de expressão”, acrescenta Luciana Pesinato.

.

Pó facial apenas na 'zona T'

Quanto a finalização da pele, uma das maiores dúvidas no frio é em relação a aplicação dos pós, que podem gerar uma aparência ressecada para o rosto em climas mais gelados, mas a especialista garante que o truque está em encontrar o produto certo.

“Indico concentrar o uso do pó só em regiões essenciais, como a Zona T, que é conhecida por ter mais brilho. Os pós translúcidos de Laura Mercier, por serem excepcionalmente finos, não pesam a maquiagem e são ideais para selar a base, fazendo com que ela dure muito mais tempo na sua pele. Para as que gostam de um acabamento mais luminoso, o Translucent Loose Setting Powder Glow é perfeito pois oferece um brilho discreto”, finaliza a especialista.