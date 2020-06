Emicida e Drik Barbosa lançam música contra trabalho infantil

O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é nesta sexta-feira (12). A data serve para a conscientização em relação ao tema, que ainda vitimiza milhões de crianças no Brasil. Como parte de uma campanha nacional de combate ao trabalho infantil, o rapper Emicida e a cantora Drik Barbosa estão lançando a música "Sementes". A campanha é realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

Na letra de "Sementes", são abordados temas importantes, como o fato de que a maioria das crianças em situação de trabalho no Brasil são negras. Versos da música afirmam: "em maioria, jovens pretos de periferia" e "trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço". As sementes do título representam as crianças e a música defende que elas não devem sofrer pressão enquanto se desenvolvem. Veja o videoclipe da música:

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que aproximadamente 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no ano de 2016. A quantidade assusta e torna ainda mais evidente como é importante que a sociedade se conscientize sobre o assunto. É esse o objetivo do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

E a pandemia do novo coronavírus pode piorar o quadro do trabalho infantil no Brasil. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). As causas são as medidas de prevenção adotadas por causa da pandemia, como fechamento de escolas e crise econômica, que podem forçar as crianças a procurarem trabalho. O UNICEF ressalta que a situação no país deve ser monitorada e pede pela união de setores públicos e privados no combate ao trabalho infantil.

