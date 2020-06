Caracterizado por estar sempre de olho nas outras opções e curioso com o novo, o signo de Gêmeos é muito encantador e perspicaz. Pertencente ao elemento Ar, ele é sociável e vive do compartilhamento de aprendizagens nos círculos que pertencem.

Confira como conquistar e manter o signo de Gêmeos apaixonado:

Não se amarre aos planos e se adapte ao novo

Este signo é aberto a viver novidades. Portanto, ele se mantém interessado por pessoas que se mostram disponíveis para fazer novos planos, ter sempre novas conversas e ir a novos lugares. Para ele, suas melhores relações são aquelas que se atualizam constantemente, o que traz intimidade e novos ares sempre.

Não tenha medo de desafiar e mostrar que sabe

Não tenha medo de se expressar e desafiar, especialmente intelectualmente. Este signo é motivado por novos conhecimentos e a criatividade faz parte da sua personalidade. Ele sabe dialogar e é muito mais fácil manter o assunto quando não se tem medo de dizer o que pensa e o que levou a tirar estas conclusões. Estão sempre aprendendo e se aproximam de quem tem algo a ensinar.

Entenda que ele pertence ao mundo

O geminiano se importa com o que acontece entre as pessoas e tentará sempre estar no meio de discussões e fazer parte de determinados grupos. Com toda certeza ele será a pessoa que mantém os amigos de infância, no trabalho e que construirá conexões por onde passa. Ele não se apega a uma coisa só e pode se tornar uma ponte que une dois extremos. Ter ciúme ou não tentar entender seu comportamento certamente não dará certo.

Ele pode demorar a se aprofundar no relacionamento

Com tanta coisa acontecendo em sua vida, um relacionamento amoroso pode não ser seu principal foco. Apenas com o tempo e troca de experiências que o façam feliz, ele se vincula realmente com o parceiro. Lembre-se que isso não significa não demonstrar seu interesse ou esperar que os gestos românticos venham deles, pois as diferenças e pontos opostos atraem este signo que vibra a energia da diversidade de forma pura.