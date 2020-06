As camisetas meio básicas e meia tendências que você pode usar com tudo

É possível que você tenha algumas camisetas no guarda-roupa, mas não as utiliza com muita frequência. Tudo bem. As vezes pensamos que um bom look deve ser montado com mais do que uma camiseta básica, mas estamos aqui para defender elas.

Isso mesmo, estamos aqui para defender as camisetas que você acha que não devem ser usadas. Acontece que muitas delas podem ser tendências e você nem ao menos sabe disso.

Pois é. As camisetas meio básicas meio tendências podem ser perfeitas para compor looks, por exemplo, com jeans ou saias.

Ok, quer saber quais são elas, certo? Vamos lá!

Com mensagem

.

Pretinha

.

Marinheiro

.

Sem manga

.

Larga

.

LEIA TAMBÉM: