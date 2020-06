Aplicativo WhatsApp vai liberar mega recurso para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar, em breve, um mega recurso para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app está testando atualmente um recurso de ‘pesquisa por data’.

Quando a novidade estiver ativada, um novo ícone de ‘Calendário’ será adicionado quando o usuário usar o modo de pesquisa no bate-papo.

A plataforma mostrará um seletor de datas para poder decidir o dia exato em que o aplicativo deve começar a mostrar os resultados.

Como revelado, o recurso está em desenvolvimento e estará disponível em breve para todos os usuários da popular plataforma. Confira:

🔍 WhatsApp is testing a Search by date feature!

The feature is under development and it will be available in future.https://t.co/jdgGHOPGQF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020