5 cores de cabelo que não requerem tantos retoques

Todos os dias vemos uma nova tendência que nos faz querer mudar o visual. Mas, antes de tingir o seu cabelo, você precisa se lembrar da manutenção — processo que muitos de nós não sabemos fazer.

Confira algumas cores que não exigem tanto cuidado depois de tingir.

Ombré

Esse estilo é caracterizado por ser mais escuro na raiz e mais claro nas pontas. Por razões óbvias, é ideal se o seu cabelo estiver escuro, porque quando a cor natural começa a ser notada, a diferença não será tão dramática e você pode resolvê-lo ajustando a raiz, sem tocar na parte clara.

Tortoiseshell hair

Esta é a cor do cabelo da estação que melhor combina com as morenas. Nessa alternativa, as raízes ficam na cor original e focam a atenção nos mechas marrons e no mel, que são mais fáceis de retocar e manter a perfeição.

Babylights e balaiagem

Acredite ou não, a mistura de reflexos ajudará o estilo a durar mais tempo sem retocar. Brinque com eles e sua cor natural do cabelo.

Cor original

Se você definitivamente sabe que não será capaz de ajustar uma nova cor de cabelo, a opção é escolher uma cor de cabelo que se aproxime do seu tom natural para que, quando as raízes aparecem, ele não vai aparecer e você pode passar mais dias sem ir ao cabeleireiro.

Destaques

Mantenha sua base natural adicione algumas luzes para dar luminosidade ao seu rosto. Idealmente, eles estão ao redor do rosto e não nascem na raiz.

