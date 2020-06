WhatsApp trabalha em novo recurso para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp desenvolve em um novo recurso para os usuários dos sistemas Android e iOS.

Como já revelado anteriormente, plataforma trabalha na possibilidade de utilizar uma mesma conta em vários dispositivos.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a esperada novidade agora conta com novos avanços importantes.

Como revelado, o novo recurso vai permitir utilizar a conta do app em até '4 aparelhos' ao mesmo tempo, já confirmado.

Apesar dos ajustes, a função ainda não tem data de lançamento para os usuários, sendo necessário novas modificações. Confira captura de tela:

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020