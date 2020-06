Tecnologia: Linha LIV da Avell traz primeiros notebooks com 10ª geração de processadores Intel da Série H

A nova linha LIV da fabricante Avell, agora com design menor e mais leve, traz ao mercado brasileiro os primeiros notebooks com a 10ª geração de processador Intel da Série H.

Como revelado pela empresa, além disso, todos os modelos de notebooks LIV da Avell são compatíveis com o Intel Optane Memory H10. Esta tecnologia combina memória de alta performance do SSD com uma porção de armazenamento flash QLC 3D NAND, em um pequeno drive M.2, tornando o notebook ainda mais rápido na execução de tarefas.

"Outro destaque é o primeiro notebook Avell, e também do Brasil, com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX Super, capaz de rodar os jogos mais exigentes do momento. Disponível com RTX 2070 Super ou 2080 Super maxQ, o C65 LIV apresenta um processador Intel Core i7 e uma elegante cor preta que predomina na nova linha. Também possui câmera infravermelho para reconhecimento facial, conector Thunderbolt e tela 100% sRGB de 17.3” e 240Hz, novidade entre os notebooks da marca. Fabricado em liga de magnésio e com 6 células de bateria, pode ser adquirido a partir de R$ 14.999", detalhou.

Reprodução

Outra alternativa para o público gamer e profissional é o A65 LIV, com placa vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060 ou 2070, teclado mecânico e tela 100% sRGB de 15.6” e 144Hz. O modelo também apresenta touchpad de vidro, conector Thunderbolt, câmera infravermelho e 6 células de bateria, por a partir de R$ 10.699.

Os modelos C62 LIV e C62 RTX LIV da Avell também aliam a mobilidade característica dos notebooks ao alto desempenho embutido pela marca nesta nova linha. Disponíveis até 64GB de memória RAM, garantem performance elevada.

"O C62 LIV traz mais uma novidade dentro da família de produtos da Avell, sendo o primeiro notebook da marca com placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650Ti, além de uma tela de 17.3” e 60Hz, disponível a partir de R$ 8.599. Já o C62 RTX LIV apresenta placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060, conector Thunderbolt e tela 100% sRGB de 17.3” e 60Hz, por a partir de R$ 9.999", revelou.

Outro que estreia a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650Ti nos notebooks Avell é o A62 LIV. Com tela de 15.6” e 120Hz, este modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 7.999, ou por a partir de R$ 8.999 na opção com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060.

Dedicado a serviços mais básicos, o modelo A52 LIV ainda apresenta configurações avançadas para atender jogos e aplicações exigentes. Disponível nas cores prata e preto, apresenta câmera HD, placa de vídeo GeForce GTX 1650, processador Intel Core i5 e tela de 15.6” e 120Hz, por a partir de R$ 6.999.

Com informações da Avell

