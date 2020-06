A técnica para manter o pão francês fresquinho por mais tempo

O pão francês fresquinho é uma delícia, mas, infelizmente, após dois dias ele acaba ficando um pouco duro ou borrachudo. No entanto, existe uma técnica para manter ele fresquinho por mais tempo.

Você só precisa colocar a unidade do pão em um saco para congelar. Retire todo o ar do saco, feche bem e leve ao congelador.

Quando for comer, umedeça um pouco a casca do pão com água, coloque no forno em temperatura baixa por no máximo 15 minutos. Pronto, agora você tem um pão francês fresquinho.

