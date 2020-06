Pesquisa de Custo de Vida identifica as cidades mais caras do mundo para trabalhar no exterior

De acordo com a 26ª Pesquisa Anual de Custo de Vida da Mercer, Hong Kong encabeça a lista das cidades mais caras do mundo para expatriados, seguida por Ashgabat, no Turcomenistão, na segunda posição. Tóquio e Zurique permanecem na terceira e quarta posições, respectivamente, enquanto Cingapura está em quinto lugar, dois lugares abaixo do ano passado. Os dados da Mercer foram coletados em março de 2020.

Como revelado, o ranking deste ano inclui 209 cidades dos cinco continentes e mede o custo comparativo de mais de 200 itens em cada localidade, incluindo moradia, transporte, alimentação, vestuário, artigos domésticos e entretenimento.

O levantamento é um dos mais abrangentes do mundo e foi concebido para ajudar empresas e governos a determinar estratégias de remuneração para seus funcionários expatriados. Nova York é usada como a cidade-base para todas as comparações e os movimentos da moeda são medidos em relação ao dólar americano. Confira detalhes:

Brasília / Pixabay

Brasil

Entre as 209 cidades do ranking, estão 3 brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A capital paulista, que ocupava a 86ª posição no ranking do ano passado, caiu para a 130ª colocação neste ano.

Américas

“Com a desaceleração econômica global da primeira metade de 2020, a força do dólar fez aumentar os custos para os expatriados nas cidades norteamericanas. Como resultado, as cidades dos Estados Unidos subiram no ranking das mais caras deste ano. Nova York (6) ocupa a posição mais alta no ranking da região, seguida por São Francisco (16), Los Angeles (17), Honolulu (28), e Chicago (30)”, detalhou.

Na América do Sul, San Juan (66) é a cidade mais cara, seguida por Porto da Espanha (73), San José (78) e Montevidéu (88). Manágua (198) é a cidade mais barata continente sulamericano. Caracas, na Venezuela, está excluída do ranking devido à complexa situação cambial; seu ranking teria variado muito, dependendo da taxa de câmbio oficial selecionada.

Montevidéu / Pixabay

Europa, Oriente Médio e África

Três cidades européias estão entre as 10 mais caras da lista. Em número quatro no ranking mundial, Zurique continua sendo a cidade européia mais cara, seguida por Berna (8) e Genebra (9). Várias moedas locais na Europa se enfraqueceram em relação ao dólar americano, empurrando muitas cidades para baixo no ranking.

Ainda segundo a pesquisa Custo de Vida, Tel Aviv (12) continua sendo a cidade mais cara do Oriente Médio para os expatriados, seguida por Dubai (23), Riad (31) e Abu Dhabi (39). Cairo (126) permanece como a cidade mais barata da região, apesar de ter subido quarenta posições em relação ao ano passado.

Ndjamena (15), no Chade, é a cidade mais bem classificada da África, enquanto Tunes (209), na Tunísia, é a cidade mais barata da região e do mundo.

Abu Dhabi / Pixabay

Ásia Pacífico

“Hong Kong (1) manteve sua posição como a cidade mais cara para expatriados, tanto na Ásia quanto no mundo, devido aos movimentos da moeda medidos em relação ao dólar americano, o que aumentou o custo de vida local. Esse centro financeiro global é seguido por Ashgabat (2), Tokyo (3), Singapura (5), Shanghai (7) e Pequim (10). Mumbai (60) é a cidade mais cara da Índia” explica.

As cidades australianas caíram no ranking este ano, pois a moeda local desvalorizou-se em relação ao dólar americano. Sydney (66), a cidade mais cara da Austrália para expatriados, caiu dezesseis posições em relação a 2019. A cidade mais barata da região é Adelaide, na 126ª posição.

Com informações da Mercer