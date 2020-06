Os signos do zodíaco que são fortes e silenciosos

Alguns signos do zodíaco não fazem questão de liderar ou roubar todas as atenções para si logo de cara, tentando ganhar o reconhecimento de maneira forte e silenciosa.

Confira quais são:

Touro

O taurino não faz questão de ter o protagonismo. No entanto, ele é forte com suas opiniões e desejos, sabendo muito bem o que importa em sua vida. Pode demorar para se posicionar, mas quando o faz já não existe volta atrás. Sua confiança é baseada em provar que é capaz apenas para si mesmo.

Gêmeos

O geminiano conhece suas habilidades e sabe como aproveitá-las a seu favor. Ele nem sempre fará questão de ser considerado forte ou de estar no comando, mas sabe como trabalhar para fazer as coisas entrarem no caminho que ele deseja. Sua curiosidade faz com que ele seja rápido para descobrir o que as outras pessoas ainda estão tentando entender.

Câncer

O canceriano é rápido e consistente com o que acredita. Por isso, ele pode calar, tirar suas conclusões e só então demonstrar que sabe sobre algo com profundidade. Ele se protege e está preocupado em alcançar as expectativas que tem com ele mesmo. Sintonizam muito bem a energia coletiva e sabem como ganhar aliados a seu favor.

Libra

Visto como indeciso, o libriano na verdade sabe como agir quando está inserido em conjuntos que divergem de ideias ou opiniões. Ele leva sim muitas coisas a sério e tem empatia para entender o que o outro quer e gosta. Ganham seu espaço de forma consistente e usam a inteligência para tomar decisões que não o comprometam.