Os signos que podem esquecer as lições que aprendem no amor

Todo relacionamento amoroso deixa lições valiosas que servem para o futuro. No entanto alguns signos do zodíaco tendem a se esquecer ensinamentos importantes.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode deixar seu lado individualista e egoísta falar mais alto. Por isso, ele esquece principalmente os erros que cometeu no passado, o que o faz entrar nos mesmos problemas. Quando a aprende a não ter medo de assumir suas falhas, pode guardar grandes aprendizagens e amadurecer.

Gêmeos

O geminiano tende a focar apenas em seus acertos e, com o tempo, acaba se esquecendo dos erros do passado. Infelizmente, isso faz com que ele não decifre a “fórmula” para deixar de repetir padrões ou solucionar problemas no relacionamento. A indecisão sobre “quem realmente teve a culpa” também o distancia dos ensinamentos.

Escorpião

O escorpiano pode deixar o rancor falar mais alto e se lembrar apenas dos momentos em que sofreu, se esquecendo de quando também fez sofrer. Desta forma, este signo pode não absorver as lições ou compreender os comportamentos problemáticos que possui. Não aceitam sua culpa facilmente.

Aquário

A superioridade do aquariano começa a crescer em alguns momentos, o que não o deixa enxergar que é humano e também erra. Desta forma, ele se distancia de acontecimentos dolorosos que foram importantes para a sua vida amorosa e poderiam servir na resolução de questões próprias ou do relacionamento.