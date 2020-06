Nova versão beta do aplicativo WhatsApp apresenta bug em função

Uma nova versão beta do aplicativo WhatsApp apresentou, nesta semana, um bug na função de compartilhamento.

A informação foi divulgada pelo site especializado WABetaInfo. Nas redes sociais, o problema foi detalhado pela página.

The latest WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.70.18 has an issue (for certain users), where WhatsApp crashes when you try to share something.

For other users, suggestions in the share sheet are available, but the situation is not clear yet. I'm looking for the next beta. https://t.co/bZRd6DEnQ9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 10, 2020