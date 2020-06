GTA V, Gran Turismo 7 e Spider-Man: Confira games que serão lançados para PlayStation 5

A Sony anunciou nesta quinta-feira (11) os games que serão lançados para PlayStation 5 (PS5). O novo console da fabricante será divulgado no final de 2020.

PlayStation 5 / Reprodução

'GTA V', 'Gran Turismo 7', 'Sackboy: A Big Adventure' e 'Spider-Man: Miles Morales' são alguns dos títulos.

Reprodução

No evento virtual, também foi divulgado a imagem pela primeira vez do novo console e demais equipamentos. Confira imagens do PS5:







A nova plataforma de games da empresa ainda contará com vários outros jogos. Confira transmissão:

