As dicas poderosas da Avon de cuidado com a pele (para todas as idades)

Não importa a sua idade. O cuidado com a pele é muito mais do que estética. É um ato de amor. “Durante toda a vida nós mudamos inúmeras vezes, e o maior órgão do corpo humano, a pele, nos acompanha em todas as transformações”, explica em comunicado a AVON.

Por isso, colocar em práticas alguns cuidados é fundamental. A Avon compartilhou algumas dicas poderosas para cuidar da pele. Ficou curiosa? Vem com a gente descobrir quais são os segredos.

Vitamina C

“Conforme os anos vão passando, o organismo vai, naturalmente, diminuindo a produção de diversas proteínas e substâncias que trabalham ativamente melhorando o aspecto da pele do rosto – como o colágeno e a elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade, e o ácido hialurônico, um potente hidratante produzido no corpo humano”, explica a marca.

Desta forma, uma dica é o uso de vitamina C na pele, por exemplo, está recomendado para pessoas a partir de 25 anos – “mas, lembrando, você não é obrigade a nada. Quando sentir vontade de dar um glow a mais, os séruns de ácido ascórbico podem ser grandes amigos e poderosos antioxidantes”.

Tratamento com alta concentração de ativos

“Em qualquer idade ou momento, se quiser um tratamento poderoso pra dar um up (quase que) instantâneo na saúde da pele, vale apostar naqueles com alta concentração de ativos, como ampolas que estimulam dois tipos de colágeno e tratamentos mais intensos, que contêm tecnologias para nutrir e mostrar resultados em pouco tempo”.

Hidratação

Uma dica infalível, segundo a marca, é a hidratação! “Sabe-se que todas as peles precisam ser constantemente hidratadas, desde as mais oleosas às secas, mas quando se fala daquela que está amadurecendo, a hidratação torna-se ainda mais fundamental – se é que é possível. E o rosto vai, com as alterações hormonais e queda de produção de proteínas e ativos, se tornando cada vez mais frágil e ressecado”.

Água

A água é outra dica muito importante, pois seu consumo influencia fortemente na saúde da pele, “assim como a exposição a luzes – solares ou de ambientes internos. Para evitar que se formem linhas, rugas ou manchas, é imprescindível o uso de protetor solar em toda e qualquer fase da vida”.

Ritual

Por fim, a Avon recomenda que ao fazer skincare você faça movimentos ascendentes “semelhantes aos de uma massagem, de baixo para cima e do centro para fora. O ato de mover a pele para cima ajuda a estimular o nosso organismo e a elasticidade da cútis”.