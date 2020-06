Companhias LATAM e Delta apresentam ao CADE Acordo de Joint Venture entre Américas

A LATAM Airlines Brasil e a Delta Air Lines deram, nesta quarta-feira (10), o primeiro passo regulatório em direção ao Acordo de Joint Venture transamericano no Brasil.

As duas empresas fizeram uma apresentação preliminar à autoridade de concorrência no país, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Como revelado, o processo de aprovação regulatória com a autoridade de concorrência do Brasil representa o primeiro passo para o acordo, recentemente assinado entre o Grupo LATAM Airlines e suas subsidiárias e a Delta Air Lines.

O acordo, uma vez garantidas as aprovações regulatórias requeridas, “irá conectar perfeitamente as malhas aéreas altamente complementares das empresas entre as Américas do Norte e do Sul”, detalhou.

Com informações da LATAM

LEIA TAMBÉM: