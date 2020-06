Barulhos do dia a dia, como da TV e do videogame, podem prejudicar a audição

Segundo o Censo de 2010, mais de 9,7 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência auditiva. Desses, 2,3 milhões apresentam surdez de grau severo – cerca de um milhão de jovens até 19 anos.

O sentido da audição é desenvolvido pelo bebê desde o momento em que ele se encontra na barriga da mãe. No terceiro mês após a fecundação, ele já escuta os batimentos cardíacos dela, sua voz e alguns barulhos externos.

Ao nascer, após as primeiras 48 horas de vida, o bebê deve fazer o teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal –um exame obrigatório e assegurado por lei que detecta alterações congênitas que levam à perda auditiva. "O objetivo do diagnóstico precoce é realizar o tratamento adequado, pois o quanto antes essas alterações forem identificadas, maiores as chances de evitar atrasos no desenvolvimento infantil, visto que a audição é fundamental no processo de aprendizagem da fala", explica a médica Talita Rizzini, coordenadora da Pediatria do Hospital Leforte, de São Paulo.

Atenção aos dispositivos usados em momentos de lazer para não ultrapassar volume recomendado

São várias as causas de perda auditiva na infância, como infecções (otites) de repetição, meningite e traumas. Mas a médica recorda que pouco se fala sobre proteger a audição contra os prejuízos da exposição constante a ruídos intensos.

A exposição a ruído ocupacional é um risco para perda auditiva e é um tema bastante estudado e submetido a legislação já consolidada. Mas, e o barulho do dia-a-dia e dos momentos de lazer?

Videogames, música no fone de ouvido,o desenho na televisão, o jogo de futebol e as famosas lives em redes sociais. "Já parou para observar a quantidade de tempo que sua família passa exposta a grandes quantidades de som?", pergunta Talita. Ela dá como exemplo os adolescentes, que passam o dia pela casa com seus fones de ouvido em alto volume.

Para se ter uma ideia da quantidade de som a qual estamos expostos, uma conversa normal representa em torno de 60dB (decibéis – medida de som) e sons acima de 85dB já são incômodos aos nossos ouvidos. A recomendação geral é que a exposição seja de no máximo a 75dB – medida que tem a capacidade de praticamente eliminar o risco de perda auditiva em 40 anos de exposição.

É fato que o barulho faz parte da diversão e, às vezes, não é fácil controlá-lo. Mas há alternativas: alguns aplicativos para smartphones medem o ruído do ambiente e podem ajudar a evitar que os ouvidos das crianças e adolescentes sejam prejudicados por quantidades de som indesejáveis.

Além disso, a médica reforça algumas recomendações às quais os pais devem ficar atentos:

Preferir fones de ouvido em formato de concha e sempre em volume que uma pessoa ao lado não possa escutar.

Atentar para as certificações dos brinquedos das crianças, eles devem conter o selo do Inmetro.

Deixar o volume do som dos aparelhos eletrônicos a uma altura que as pessoas possam conversar tranquilamente sem gritar.

Em situações sociais, preferir locais longe das caixas de som.

Se necessário, protetores auriculares podem ser utilizados de maneira a evitar que o som alto cause dano.

Vale destacar que a perda auditiva na infância pode e deve ser prevenida tomando-se os cuidados devidos no dia a dia. "Nosso objetivo como pais e cuidadores é educar as crianças e adolescentes sobre a importância de proteger o sentido da audição para poder aproveitá-lo plenamente até o fim da vida", finaliza Talita.

