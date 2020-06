Alimentos para melhorar a memória: cuide de seu cérebro

Tudo o que comemos influencia — tanto para o bem quanto para o mal — em nosso estado físico e mental. Ou seja, existem alimentos que servem para aumentar a memória.

Alimentos bons para a memória

Chocolate

Em 2018, a Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição (SEEN) apresentou sua campanha “cuide do seu peso, cuide da sua memória”. Para fortalecer a memória, a SEEN recomendou 28 gramas de chocolate escuro diariamente (é importante que ele tenha uma alta porcentagem de sólidos de cacau).

Água

Não beber água, além de secar a pele e os rins, seca o cérebro, portanto a falta de consumo de líquidos contribui para ser mais esquecido.

Ômega 3

A maioria dos pesquisadores concorda que o ômega 3 é, por excelência, o nutriente da mente.

Foi demonstrado que ele tem benefícios anti-inflamatórios, bem como placas anti-amilóides e anti-tau. Isso, segundo os cientistas, poderia ajudar a prevenir certos casos de Alzheimer.

Um estudo publicado no Journal of Alzheimer’s Disease também confirmou que o cérebro de pacientes com altos níveis de ômega 3 recebe mais sangue, o que melhora o desempenho e evita a deterioração.

Frutas e vegetais

Alimentos antioxidantes são muito benéficos para lembrar, porque se você não alimenta os neurônios corretamente, eles “enferrujam”.

Recomenda-se aumentar a quantidade de frutas e vegetais diariamente: acima de tudo açafrão, tomate, alcaparras e frutas roxas e vermelhas.

Mirtilos e uvas pretas são alimentos muito poderosos para melhorar a memória. Ambos ajudam a manter as células nervosas do cérebro saudáveis ​​e ativas.

Frutos secos

Nozes e outros frutos secos também desempenham um papel muito importante para manter as memórias frescas.