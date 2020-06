As três marcas de batom econômicas e que você pode apostar, pois vai ser sucesso

Nem sempre sobra uma graninha no fim do mês para investir em maquiagens caras. No entanto, há muitas marcas atualmente que são boas e com preços acessíveis. Para provar isso, Michelly Moreira, da Makes da Chelly (@makesdachelly) selecionou três marcas de batom econômicas e excelentes.

Ruby Rouse

A marca russa chegou no mercado brasileiro com tudo e já é uma das queridinhas das brasileiras que amam makes econômicas. A Ruby Rouse conta com uma excelente variedade de batons, lip tint, gloss e lio oil.

Vivai

Ainda pouco conhecida, a Vivai conta com ótimos preços e boa qualidade. A marca tem como conta com “uma linha de produtos completa desenvolvidos especialmente para despertar e potencializar o belo em sua mais bela forma”.

Max Love

É provável que você já conheça esta marca, certo? Caso não, saiba que ela é uma marca brasileira reconhecida por oferecer makes poderosas e com ótimos preços.

