Tecnologia: LG apresenta nova Série K 2020 de smartphones no Brasil: K41S, K51S e K61

A LG Electronics do Brasil apresentou, nesta quarta-feira (10), a nova linha de smartphones Série K com três novos produtos K41S, K51S e K61.

Como principal novidade, cada smartphone oferece um conjunto de câmeras quádruplas traseiras que consiste em: uma câmera principal com Inteligência Artificial, uma Câmera Super Grande Angular, uma câmera com sensor de profundidade para o Modo Retrato e uma câmera com lente macro, novidade entre os produtos da série K.

Como revelado pela marca, a lente principal, de 48MP, encontrada no topo de linha K61 é a câmera com resolução mais alta já oferecida pela LG em um smartphone de massa, enquanto a câmera de 32MP, no K51S, também supera em muito a contagem de pixels do seu antecessor na família K.

O modelo LG K41S chega com câmera de 13MP. Segundo a empresa, todos os aparelhos contam com bateria de 4.000mAh.

Os três modelos possuem grandes telas de 6.5”. O LG K61 oferece um display FHD+ com 19,5:9, enquanto o LG K51S possui um display HD+ com 20:9. Ambos com Hole in Display, um recorte super discreto para a câmera.

Já o LG K41S apresenta um Display HD+ de 6,5 polegadas 20:9 com notch em formato de V. Os três telefones da série K 2020 são projetados com displays cinematográficos.

“Outra característica importante da nova Serie K 2020 é a resistência. Como já é de costume entre os smartphones da LG, os novos modelos chegam com oito Certificados de Resistência Militar MIL-STD 810G, incluindo resistência contra impactos. O Padrão MIL-STD 810G foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para certificar a resistência de aparelhos”, detalho.

A performance da nova Serie K é garantida com o processadores de oito núcleos MediaTek MT6765 Octa-Core de 2.3GHz, para o K61 e K51S, e o MediaTek MT6762 de 2.0GHZ, para o K41S, além de oferecer aos smartphones recursos avançados como Inteligência Artificial integrados no hardware.

Ainda de acordo com a marca, os smartphones podem ser encontrados nas principais operadoras e nos principais varejos do país pelos respectivos preços: K61 – R$ 1.899,00 (4 GB de RAM / 128 GB ROM); K51S – R$ 1.499,00 (3GB RAM / 64GB ROM); e K41S – 1.299,00 (3GB RAM / 64GB ROM).

Com informações da LG

