Os signos do zodíaco que podem ver um ex voltar, mas sem intenções verdadeiras

Durante junho, alguns signos do zodíaco podem ver um amor do passado voltar, mas sem intenções verdadeiras de retomar o relacionamento.

Confira quais são:

Touro

Uma pessoa pode tentar se envolver novamente, mesmo que seja como amigo. Este é o momento de se abrir para conversas, mas evitar discussões. No fundo, esta pessoa pode tentar essa aproximação motivada pela nostalgia ou necessidade, não acreditando realmente que o sentimento possa ser reconstruído. Evite tomar atitudes precipitadas, especialmente se você o outro estiverem em um relacionamento.

Câncer

Um ex pode ter voltado a retomar contato recentemente, mas ainda não está maduro o suficiente para encarar algo mais sério. É preciso aceitar que não existe nenhum tipo de laço que te impeça de seguir em frente, com autoestima e aberto ao novo. De todas as formas, diálogos francos e que possam aprofundar entendimentos podem ajudá-lo se o perfil “desapegado” for mantido.

Libra

Carinho e desejo podem motivar um ex a voltar a se comunicar, mas não o amor. Neste momento, o envolvimento em triângulos amorosos pode trazer muitos problemas. Egoísmo, indecisão e migalhas de atenção são alertas sobre o seu envolvimento com alguém. Lembre-se de agir com responsabilidade e autocuidado.