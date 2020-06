Os signos que podem atrapalhar o relacionamento com o pessimismo

Alguns signos do zodíaco podem ser ótimos parceiros, mas tendem a se preocupar muito e ter pensamentos negativos sobre o relacionamento.

Confira quais são:

Touro

O sentido de possessão e controle deste signo pode se tornar algo negativo, que o faz reavaliar o relacionamento mesmo quando um desentendimento pequeno acontece. Ele gasta energia se preparando para o pior ao invés de tentar resolver as coisas da melhor forma. Quando deixa de dar tanta importância para problemas pequenos e foca nas transformações que podem ser positivas, tudo tende a ser mais fácil.

Câncer

Os relacionamentos são importantes e valiosos na vida deste signo. No entanto, ele pode manter barreiras para evitar a decepção muito antes de ela ser anunciada. Isso faz com que este signo fique na defensiva e possa cair em problemas criados apenas na sua mente, se esquecendo do que realmente está em jogo. Quando aprende a acreditar na comunicação que possui com o parceiro e se abre ao diálogo, muitas coisas podem ser esclarecidas sem tantos dramas.

Virgem

O virginiano pensa muito, analisa e se prepara para os problemas que podem surgir. No entanto, seus padrões e expectativas não são fáceis de alcançar, o que pode fazê-lo a criar suas próprias decepções e permanecer preocupado com o relacionamento em excesso. Quando aprende a olhar para o seu comportamento e controlá-lo, consegue enxergar a realidade de forma mais positiva.

Capricórnio

O capricorniano possui o medo de fracassar como algo permanente. Isso faz com que eles foquem muito nos problemas e no que pode dar errado, criando uma atmosfera que atrapalha também os momentos bons entre o casal. É difícil mudar o pensamento deste signo, mas ele precisa sentir mais segurança para poder ser mais positivo.