Os signos opostos que se atraem, mas precisam se esforçar para ter algo mais sério

Alguns signos do zodíaco possuem personalidades bem diferentes, mas com semelhanças que podem chamar a atenção um do outro. Sendo assim, eles precisam se esforçar para que a atração se transforme em algo mais sério.

Confira estas combinações que exigem trabalho do casal para dar certo:

Áries e Capricórnio

A presença forte de quem sabe sobre o que está falando e toma a iniciativa de ambos é algo compatível e que pode pegar fogo. No entanto, o ariano nasceu para quebrar regras, enquanto o capricorniano é quem as cria. Esse casal precisará de muita força de vontade e paciência para se entender, mas ainda assim podem se tornar o maior apoio um do outro.

Touro e Aquário

Ambos são teimosos com o que pensam e se destacam mesmo sem dizer muito. No entanto, enquanto o taurino é caloroso e mais tradicional no amor, o aquariano não troca sua liberdade e independência por nada, podendo expressar menos os assuntos do coração. Esse casal terá que entrar em um meio termo na situação emocional e dialogar bastante para conseguir manter as coisas funcionando sem ressentimentos.

Gêmeos e Escorpião

O jogo de sedução e ousadia entre esses dois pode render flertes intensos. No entanto, o passional escorpiano tende a exigir fidelidade e exclusividade antes que o geminiano tome uma decisão do que realmente deseja. Para que esse casal dê certo. Eles precisam deixar o controle de lado e não exagerar na indecisão, conversando abertamente sobre o que cada um espera desta conexão.

Câncer e Sagitário

Ambos podem ser muito apaixonados e se interessar um pelo outro intensamente. No entanto, o lado mais selvagem e livre do sagitariano pode confundir o coração sentimental do canceriano, uma situação que causará maus entendidos se não for esclarecida. O melhor para este casal é ir com calma, evitando tomar decisões precipitadas e dolorosas. Quando ultrapassam os obstáculos, podem mostrar um novo mundo um para o outro.

Leão e Peixes

Sonhadores e com personalidades que são observadas pelo os que estão ao redor, estes signos podem se atrair e se encantar mutuamente. Ainda assim, o ego do leonino pode fazer o outro se sentir controlado, enquanto o pisciano se fecha em alguns momentos. Este casal consegue fazer dar certo quando aprende a controlar os próprios impulsos e aceitam que precisam evoluir em muitos sentidos um com o outro.

Virgem e Libra

Estes signos podem ser muito compatíveis em gostos e na forma de seduzir, com charme e certo romantismo. No entanto, o virginiano é mais decidido que o libriano, que nem sempre se apressa no amor. Quando este casal aprende uma forma de equilibrar as cobranças um com o outro, sem deixar de lutar pelo relacionamento, consegue forma uma dupla que mantém a chama acesa e uma convivência agradável.