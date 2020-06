Oportunidade para renovar o look: Loja Renner está com 30% de desconto e frete grátis

View this post on Instagram

Combo perfeito para o presente de Dia dos Namorados: conforto e estilo! As jaquetas são aquele item indispensável para as produções dos dias mais fresquinhos. E o melhor é que essas peças são democráticas e combinam com todos os estilos. Encontre a jaqueta que vai ser match com o seu amor no nosso site ou app: jaqueta em poliéster 549798769 + jaqueta lisa 549780420 + jaqueta emborrachada 549832699 + jaqueta bicolor 549798662 + jaqueta jaqueta esportiva 549948579 . . . #PraTodosVerem #PraCegoVer: o post é um carrossel com três conteúdos. Na capa temos um gif que inicia com a foto de um homem sentado no chão, a foto desliza para o lado esquerdo e temos uma montagem com a foto desse mesmo homem de pé em destaque no lado esquerdo e três fotos em tamanhos menores no lado direito mostrando detalhes da roupa que ele usa. Ele está usando um conjunto de jaqueta e calça em preto e roxo e tênis também em preto. Na segunda imagem temos a foto de um homem usando uma jqueta em azul e vermelho. No lado esquerdo temos um pequeno close do zíper. A terceira imagem traz a montagem de três fotos, no lado direito a doto de um homem em destaque usando uma jaqueta preta e branca, e na esquerda duas fotos de jaquetas em azul e azul e verde