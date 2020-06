Mechas californianas para morenas que ajudarão a iluminar seu cabelo

Esta estação é o momento ideal para clarear o cabelo e iluminar o rosto com efeitos de cor. Uma das técnicas que continuarão a definir tendências são as mechas californianas para morenas.

Esse tipo de reflexo imita a aparência do cabelo quando iluminado, passando um tempo no sol e no mar. Ele é obtido criando uma mudança gradual de cor, clareando as pontas e mantendo a cor da raiz.

Mechas californianas para morenas

Tons de mogno

Nesta temporada, o retorno aos tons mais naturais será uma tendência a ser levada em consideração. Se você deseja exibir sua cor natural ou uma tonalidade semelhante que ajuda a dar brilho de maneira sutil.

Os tons de mogno são caracterizados por manter uma aparência natural enquanto iluminam os cabelos e dão tons avermelhados claros. Pode ser usado em luzes para criar contraste ou em todo o cabelo, dependendo do estilo que você deseja ter.

Efeito ombré

As luzes de ombré são uma transição de cores da raiz para a ponta, tornando-o ideal para pessoas que desejam manter sua cor natural nas raízes. Eles podem ser usados ​​em tons ligeiramente mais claros que a base natural do cabelo.

Cor marrom avermelhada

Para manter uma aparência natural, tente um tom marrom avermelhado.

Dessa forma, você criará mais dimensão e movimento em seus cabelos, proporcionando reflexos levemente avermelhados com o brilho do sol.

Esse visual pode ser usado independentemente do comprimento do cabelo e pode ser adaptado às necessidades de cada pessoa para torná-lo mais evidente ou mais discreto.

Tons de cinza

Existe uma gama muito ampla de tons de cinza que podem ser combinados com cabelos castanhos escuros, de platina, bege a loiros.

Esse efeito permite clarear os cabelos e dar mais movimento ao seu corte, e você não precisa se preocupar com o fato de ficar laranja ou amarelo.

Destaques loiros caramelo

Este efeito é ideal para morenas com cabelos compridos que desejam experimentar uma tonalidade mais clara, pois dessa forma, diferentes tonalidades são combinadas, da tonalidade natural da raiz à tonalidade loira.

Os tons de caramelo trazem calor e movimento aos cabelos escuros; eles podem ser usados ​​em efeitos sutis, como babylights, ou em gradientes de cores, como balaiagem.

Loiro dourado

Se você deseja clarear o cabelo para uma mudança drástica na aparência, vá em frente e escolha destaques dourados.

Essa cor, além de ideal para a estação do verão, ilumina o rosto e clarifica os cabelos sem alterar sua base escura. Para dar mais dimensão, você pode clarear os fios mais próximos do rosto para criar um efeito de “contorno”.

