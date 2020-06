Companhia Azul chegará a 240 voos diários em julho e reabrirá seis bases de operação

Em julho, a companhia Azul volta a adicionar novos voos e a reabrir bases de operação em todo o país. Como revelado pela empresa, a aérea retoma suas operações em Guarulhos (SP), Marília (SP) e Maceió (AL), no dia 06, João Pessoa (PB) e Maringá (PR), no dia 13, e Porto Seguro (BA), no dia 21 de julho.

Ao todo, a Azul deve operar 242 voos diários em dia-pico em julho, o que representa um acréscimo de 42% frente à malha que está sendo operada neste mês.

Incluindo a reabertura das sete bases, a Azul deve operar 23 novos mercados em julho, com destaque para as rotas inéditas Santos Dumont-Recife e Santos Dumont-Cuiabá, ampliando para oito o número de cidades servidas a partir do SDU.

“Em Belo Horizonte, a companhia volta a oferecer ligações diretas para Guarulhos, Recife, Salvador, Brasília, Porto Seguro e Belém, chegando a cerca de 20 voos diários. O Recife terá voo direto para o Rio, Teresina, João Pessoa, Maceió, Guarulhos e BH, fazendo com que o centro de conexões do Nordeste chegue, em média, a 22 decolagens por dia. Já Manaus volta a ser conectado com Belém e Porto Velho, enquanto Cuiabá receberá importantes incrementos para Campo Grande, Guarulhos e Rio”, detalhou.

Segundo o texto, principal base operacional da Azul no país, Campinas terá operações para Porto Seguro, Maringá, Sinop, Chapecó e Marília, além do aumento de capacidade nas decolagens para Bauru.

“A cidade do interior paulista, que tem operado voos com as aeronaves modelo Cesna Gran Caravan, para nove Clientes, passará a receber operações com o ATR 72-600, que comporta até 70 pessoas. Com as adições, o aeroporto campineiro terá 62 voos diários para 33 destinos”, finalizou.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: