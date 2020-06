Como conquistar e manter o signo de Áries apaixonado

Movido pelo desejo, o que não o faz pensar duas vezes antes de ir atrás do que quer, Áries é um signo espontâneo, intuitivo e passional. Pertencente ao elemento Fogo e de natureza masculina, os arianos consideram a sinceridade muito importante.

Confira como conquistar e manter este signo apaixonado:

Iniciativa e conexão

As pessoas de Áries são repletas de iniciativa, mas também gostam de quem não tem medo de dar o primeiro passo. Podem ser mais rápidos para estabelecer conexões físicas e gostam de ser ousados na intimidade, não perdendo tempo e se sentindo mais confortáveis quando o outro também deixa o clima fluir.

Cuidado para não ferir seu ego

O ariano cuida do seu ego e se afasta de pessoas que o ferem. Neste sentindo, este signo pode ser um pouco birrento e infantil, mas se sente apreciado quando as pessoas acariciam seus egos e não apontam frequentemente suas atitudes controversas ou erros do passado.

Pensa grande e de forma aventureira

Este signo gosta de ser surpreendido e de ter um companheiro para apoiá-lo em suas ideias, que podem ser grandes ou apenas repletas de aventura. Admiram pessoas dispostas, com vitalidade para provar coisas novas e construir uma trajetória movimentada, não deixando nada no mesmo lugar por muito tempo.

Romantismo e esforço caminham lado a lado

O ariano se entusiasma com o romance e, diferente do que muitos pensam, possui sensibilidade para valorizá-lo. Além de gostar deste tipo de gesto, também reconhecem os esforços do outro que contribuem para o relacionamento ser consolidado.