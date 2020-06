Como cada signo do zodíaco percebe que está apaixonado de verdade

Quando a paixão começa realmente a tomar conta do coração, cada signo do zodíaco tem um tipo de reação. Confira qual é a sua:

Áries

O ariano é flechado ao sentir que se conectou com a pessoa rapidamente. Quando começa a refletir sobre quanto o outro é autentico e tem potencial como parceiro, seu coração já está ganho. Ele não deixará ninguém atrapalhar o romance.

Touro

O taurino deseja encontrar o amor e estará atento a isso. Quando já não se preocupa de sair da zona de conforto e encara mudanças ou estresses para estar próximo do outro, é porque a paixão o está guiando. Ele deixará seu lado inocente falar mais alto.

Gêmeos

O amor não costuma ser o foco central da vida do geminiano e ele irá perceber que está se apaixonando realmente quando a curiosidade e interesse pelo outro o levem a tomar iniciativas de aproximação cada vez mais frequentes. Ele se abre para conhecer o outro inteiramente.

Câncer

Achar que encontrou a pessoa ideal não é algo que acontece apenas uma vez com este signo. No entanto, o canceriano reconhecerá que está se apaixonando realmente quando sente vontade de manter uma conexão fértil, com diversas conversas e momentos. Ele encontra o entusiasmo para tornar sua vida uma obra de romântica.

Leão

A paixão está sempre presente em sua vida, mas o leonino reconhece que agora o sentimento é ainda mais real quando se sente intimamente sintonizado com o outro. Sejam em ideias, na vida, personalidade ou energia, este signo sentirá felicidade ao ter contato com a proximidade. A insegurança diminui.

Virgem

Mesmo vendo a paixão com certa exigência, este signo começará a focar no lado positivo e semelhanças com o outro, abrindo seus olhos com mais carinho para enxergar esta pessoa. Este é o momento em que a impulsividade pode guiá-lo como nunca antes e fazer com que ele seja espontâneo. Pode considerar primordial abrir espaço para o amor em sua vida.

Libra

Este signo busca o amor e não tem medo das mudanças que ele pode representar em sua vida, mas também não se apaixona de verdade facilmente. Quando começa a enxergar o outro como um apoio e sente que pode compartilhar seus assuntos mais íntimos ou confusões mentais, é porque seu coração foi tocado. Ele já não se interessa em manter uma conexão superficial.

Escorpião

O escorpiano vive com paixão e gosta de sentir isso por outra pessoa. No entanto, ele percebe que seus sentimentos estão ficando mais sérios quando deixa a armadura de lado e começa a mostrar o mundo que possui internamente, sem medo de parecer sensível e vulnerável. Ele deixa seu sentido de paixão renascer e tomar conta do corpo e da mente.

Sagitário

De natureza apaixonada e aventureira, o sagitariano identifica que o sentimento é realmente verdadeiro quando sente que uma espécie de força maior o guia até o caminho que esta pessoa segue. Por isso, seu instinto desbravador e que não poupa esforços para acompanhar é despertado. Ele sentirá que se movimenta instintivamente e com o coração tomando as rédeas.

Capricórnio

Paixão é coisa séria para este signo e ele perceberá que está caindo nesta armadilha quando deixa responsabilidades de lado para dedicar sua energia e pensamento ao outro. Ele pode se abrir ao novo e sair da zona de conforto para acompanhar quem desperta seu sentimento. Não deixará de pensar em estratégias para impressionar e sonhará com o futuro.

Aquário

Por mais que nem sempre conecte a paixão com o amor, mas sim com outras coisas que o interessam, este signo verá que seu coração está sendo fisgado quando questionar o próprio comportamento. Ele romperá padrões sobre o que pensa e não verá problemas em reproduzir comportamentos clichês se necessário. Conhecer o outro realmente e se abrir com ele é o que o motiva.

Peixes

Este signo gosta de se manter apaixonado e sabe que o amor pode trazer muitas mudanças em sua vida, pois o vive completamente. Ele perceberá que alguém está conquistando seu coração quando sente que a conexão não é passageira e, mesmo que inconscientemente, se preocupa com o que está reservado para o futuro. Ele começará a remover a bagagem de amores antigos e se permitirá viver o novo.