10 ideias para renovar o bar (ou criar um) em casa

Você passou a quarentena inteira dentro de casa sem receber visitas, mas a pandemia vai passar e você pode surpreender seus amigos e familiares com uma nova área de convivência para celebrar o fim do isolamento social. Para inspirar a mudança, selecionamos 10 "aparatos" para criar um bar muito charmoso em casa. Confira:

1. Adega barzinho de madeira maciça para parede

Com capacidade para 13 garrafas vem com porta rolhas, porta tampinhas e porta taças. É feito de madeira nogueira que tem alta resistência e ao mesmo tempo com acabamento em estilo rústico. Para fixar na parede. Compre a partir de R$ 299,90.

2. Adega Baden Branco

Essa adega é um charme como bar e ainda é móvel. Você pode mudá-la de lugar facilmente ou levar o bar até as pessoas onde estiverem acomodadas, seja na mesa de jantar (como se faz em muitos restaurantes) ou na sala de estar. Compre a partir de R$ 524,59.

3. Mesa de Centro Adega/Bar

Se não quer fazer grandes mudanças em casa, pode optar por esta charmosa mesa de centro que também é adega e bar. Você vai "harmonizar" seus vinhos com sua decoração e seus convidados também vão gostar. Compre a partir de R$ 799,00.

4. Conjunto Sala com Aparador Bar



Além de bar vem com adega e duas mesas de centro e Lateral Cissa. Na cor branco este conjunto pode ser montado na sua sala e compor com bar sem grandes mudanças na decoração. Compre a partir de R$ 309,90.

5. Mesa alta quadrada para bar com 4 banquetas



Para quem já tem um bar e espaço para um lugar especial com cara de bistrô. Essa mesa alta tem estampa estilo art decô. A mesa é alta (com um metro) e quatro cadeiras. Todo mundo vai querer sentar-se para conversar e também experimentar seus drinks. Compre a partir de R$ 1.275,00.

6. Cool Bar



O Cool Bar é um cooler de 30 litros e uma mesa de apoio em um só produto. Com design moderno e prático, essa peça é ideal para ser usada em churrascos, eventos e festas ao ar livre. É feito 100% Polipropileno reciclado, não tóxico. Compre a partir de R$ 562,45.

7. Bar Aparador com Bandeja Drink Preto



Esse aparador é diferente de tudo o que você já viu. Feito de madeira maciça, complementa sua decoração e ainda garante a praticidade da sua sala de estar. Possui uma bandeja que pode ser utilizada para servir bebidas e até comidas em um dia de festa entre amigos. Compre a partir de R$ 351,01.

8. Adesivo Parede



Se a sua ideia é apenas dar um 'up' no bar esse adesivo de parede com tema de bar fica super bacana. Funciona como lousa adega, vinhos e queijos e tem 1,80 x 0,50 m. Compre a partir de R$ 59,00.

9. Cristaleira Bar Adega para Taças e Bebidas Modena



Sofisticada e elegante, a Cristaleira Modena irá revitalizar sua sala! Com seu design diferenciado das demais cristaleiras, pois parte de um estilo Retrô, com suas curvas e pés, ao um estilo mais moderno, proporcionado pelos espelhos no fundo da cristaleira, e suas prateleiras de vidro, que proporciona beleza e comodidade, pois conta com um amplo espaço interno que agradará qualquer pessoa. Compre a partir de R$ 580,90.

10. Jukebox Classic



Nenhum bar é de verdade se não tiver música rolando. Que tal ter uma réplica de uma jukebox com entrada USB para pen drive e cartão de memória SD? Ela também é bivolt e acompanha controle remoto. Compre a partir de R$ 626,94.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.