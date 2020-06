O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (08), versões atualizadas para os usuários da popular plataforma.

As novas atualizações estão disponíveis para os dois sistemas principais: Android e iOS. Saiba como atualizar:

De acordo com as informações do site especializado WABetaInfo, os updates realizaram ajustes internos no app. Foram solucionados bugs e otimizações.

LEIA TAMBÉM: